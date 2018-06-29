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” كارينيو ” يستعد للسفر إلى روسيا بعد موافقة نادي النصر

” كارينيو ” يستعد للسفر إلى روسيا بعد موافقة نادي النصر
طلال الغامدي(صدى):

أبدى نادي النصر موافقته على طلب ” دانيال كارينيو ” المدرب الأوروغوياني، بالسفر لروسيا السبت المقبل.

وجاء ذلك بناء على رغبة ” كارينيو ” في متابعة منتخب بلاده في دور الـ 16 من كأس العالم الحالية، في مواجهة المنتخب البرتغالي.

من الجدير بالذكر أن منتخب ” الأوروغواي ” كان قد تأهل للمجموعة الأولى وتمكن من تحقيق 9 نقاط من أصل 3 مباريات.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة

اذا بيجيب لنا سواريز انا موافق

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة

يستاهل خله يروح يغسل بطنه ويضبط وضعه ويجينا مروق

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة

يستاهل خله يروح يغسل بطنه ويضبط وضعه ويجينا مروق

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة

كيفه خلوه يروح لو يبي جزر القمر اهم شي يضبطنا 🙌

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة

كانه وبيقنع الاعب كافاني

ويوقع مع النصر ولا لا يروح ولايطبه

😠😠😠😠

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يستر علي النصر واضح العمل ضعيف

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