” كارينيو ” يستعد للسفر إلى روسيا بعد موافقة نادي النصر
أبدى نادي النصر موافقته على طلب ” دانيال كارينيو ” المدرب الأوروغوياني، بالسفر لروسيا السبت المقبل.
وجاء ذلك بناء على رغبة ” كارينيو ” في متابعة منتخب بلاده في دور الـ 16 من كأس العالم الحالية، في مواجهة المنتخب البرتغالي.
من الجدير بالذكر أن منتخب ” الأوروغواي ” كان قد تأهل للمجموعة الأولى وتمكن من تحقيق 9 نقاط من أصل 3 مباريات.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة
اذا بيجيب لنا سواريز انا موافق
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة
يستاهل خله يروح يغسل بطنه ويضبط وضعه ويجينا مروق
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة
يستاهل خله يروح يغسل بطنه ويضبط وضعه ويجينا مروق
عمار[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة
كيفه خلوه يروح لو يبي جزر القمر اهم شي يضبطنا 🙌
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة
كانه وبيقنع الاعب كافاني
ويوقع مع النصر ولا لا يروح ولايطبه
😠😠😠😠
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يستر علي النصر واضح العمل ضعيف