” كارينيو ” يستعد للسفر إلى روسيا بعد موافقة نادي النصر

طلال الغامدي(صدى):

أبدى نادي النصر موافقته على طلب ” دانيال كارينيو ” المدرب الأوروغوياني، بالسفر لروسيا السبت المقبل.

وجاء ذلك بناء على رغبة ” كارينيو ” في متابعة منتخب بلاده في دور الـ 16 من كأس العالم الحالية، في مواجهة المنتخب البرتغالي.

من الجدير بالذكر أن منتخب ” الأوروغواي ” كان قد تأهل للمجموعة الأولى وتمكن من تحقيق 9 نقاط من أصل 3 مباريات.