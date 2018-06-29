قرقاش: تحرير ” درنة ” خطوة في تحرير ليبيا من الإرهاب

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن تحرير مدينة درنة الليبية بالكامل من الإرهاب بمثابة خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة، لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التي عُرفت بإنفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوي هذه الصفحة المظلمة ” .

وكان القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، قد أعلن أمس الخميس، عن تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير ” درنة ” بالكامل، مشيرًا إللى بدء عهد جديد من الحرية والأمن؛ بعد عودة ” درنة ” لحضن الوطن، على حد وصفه.

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