أرض المواهب يفتتح بوابته غداً لاستقبال الزوار كيكر ” بعد العيد لا تروح بعيد “

سعيد العجل(صدى):

تنطلق يوم غداً الجمعة فعاليات مهرجان أرض المواهب المزمع إقامته في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة وذلك تحت شعار ” بعد العيد لا تروح بعيد ” والذي يعتبر ضمن روزنامة لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة ويمتد لمدة 15 يوماً يتخلله حزمة من البرامج الثقافية والرياضية والترفيهية والمجتمعية, وأوضح المشرف العام على المهرجان أ. صالح بن إبراهيم السعيّد أن أرض المواهب أحد المهرجانات المُدرجة ضمن روزنامة تنمية عنيزة السياحية بتنظيم مؤسسة البناء التراثية لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات ويعتبر أرض المواهب أحد المهرجانات النوعية التي تقام في صيف عنيزة, مؤكداً أنه تماشيا مع رؤية 2030 التي تشجع على دعم الثقافة والترفيه والرياضة تم وضع العديد من البرامج والفعاليات المختلفة التي تخدم كافة شرائح المجتمع إذ تعتبر هذه المهرجانات متنفس لأهالي وزائري منطقة القصيم, وبين السعيّد أن عدد الفعاليات في أرض المواهب أكثر من 12 فعالية وبرامج دائمة ومتنوعة, مبينا ان المهرجان يقدم عدداً من الفرص الوظيفية للذكور والإناث في عدة مجالات في التنظيم والعلاقات والإعلام والإدارة كما يقدم فرصاً استثمارية ميسرة للأيادي العاملة والمستثمر الصغير في دعم المتاجر بتصاميم جاذبة وبيئة تساعد على جذب المستهلكين بالإضافة لدعم الأسر المنتجة وتوفير عدد من الأماكن لعربات الفود تركس.