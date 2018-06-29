خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة(صدى):

وفي المدينة المنورة تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم عن فضائل تزكية النفس, مبيناً أن ذلك يتم بطاعة الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله ودينه وصراطه المستقيم, وفيه زكاة للنفس وصلاحها, وفلاح الخلق وعزّهم.

وبيّن فضيلته في خطبة الجمعة اليوم، أن صلاح الخلق وقوام أمرهم بإعطاء الحقوق أهلها, وذلك هو العدل الذي قامت به السموات والأرض وعليه قيام الدنيا والآخرة, ولكل نفس على صاحبها حقّ هو مسؤول عنه يوم الدين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن لنفسك عليك حقاً . رواه أحمد

وقال إن أكبر حقوق النفس تزكيتها وبذلك حفظها من التلف والهلاك, فالنفوس جبلت على خصال ذميمة, فهي أمّارة بالسوء, كما قال تعالى ( إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ) ولها شر يستعاذ منه, فقال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بك من شرّ نفسي. , وقوله عليه الصلاة والسلام : ونعوذ بك من شرور أنفسنا.

وأشار إلى أن تزكية النفوس كانت إحدى مقاصد بعثة الرسل عليهم السلام, فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعوا الله تعالى أن يبعث في هذه الأمة رسولاً منهم يزكيهم فقالا : ( وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ), وموسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وقال له 🙁 اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ), وبعث الله نبينا محمد صلى عليه وسلم مزكياً للعباد, قال تعالى ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ).

وأوضح الشيخ القاسم، أن من صفات المؤمنين تزكية أنفسهم, قال تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ) ، فقال ابن كثير ” هو زكاة النفوس وزكاة الأموال والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا”، مضيفاً أن من زكت نفسه فقد منّ الله عليه وأكرمه, فقال تعالى ( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى? مِنكُم مِّنْ أَحَد ٍ ).

وقال “إن الجنة في الآخرة جزاء من أصلح نفسه, إذ قال تعالى ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) ،كما أن الدرجات العلى من الجنة جزاء من تزكى, لقوله عز وجلّ ( وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَ?ئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى? جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ? وَذَ?لِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى? ) .

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي أن السعي لتحقيق هذه المنّة فرض على جميع العباد وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه, فالمقصد الأعظم في الأوامر والنواهي بعد تحقيق العبودية لله تزكية الأنفس وإصلاحها, ومن المقاصد العظمى في الشريعة حفظ النفس, وأبلغ الحفظ لها تزكيتها, وأعظم ما تزكو به النفوس توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له, فلا زكاة للخلق إلا بالتوحيد.

وأضاف يقول إن الصلاة زكاة للنفس وطهارة للعبد, قال تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وتصلح أهلها وتذهب عنهم الخطايا, فقال عليه الصلاة والسلام : أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء, قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا . متفق عليه

وبين فضيلته،أن في الزكاة والصدقة نقاء للنفوس وزكاؤها, فقال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، كما أن النجاة من النار جزاء من زكى نفسه, فقال سبحانه ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ).

وأفاد أن الصوم وقاية من آفات النفوس وشرورها, ووجاء لأهله من الفواحش, فقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ), كما أن في الحجّ تزكية للنفوس فقال جل وعلا ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) والمقبول من الحجاج يعود طاهر النفس كيوم ولدته أمّه.

وأبان إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الدعاء عبادة عظيمة وبه يدرك العبد مطلوبة, فالله سبحانه بيده صلاح القلوب وطهارتها, فقال عز وجل ( بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ )،مشيراً إلى أن الإكثار من ذكر الله فيه انشراح الصدر وطهارة للقلب, وكذلك من اشتغل بالقرآن الكريم تلاوة وتدبراً وعملاً وتعلّماً وتعليماً صلحت نفسه وانقادت لله فقال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ).

وأوضح أن العلم النافع يزكي أهله وهو دليلهم إليها, فقال تعالى ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ )،في حين أن غضّ البصر مما تزكو به الأنفس, فقال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ), كما أن صيانة النفس عن فضول النظر والكلام من دواعي تزكيتها, فقال ابن القيّم رحمه الله : وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان”.