” العمل ” تكشف عن آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي للعمال الوافدين

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن الموعد النهائي لسداد فاتورة المقابل المالي للعمال الوافدين.

حيث أوضحت الوزارة أن الأول من أغسطس المقبل هو آخر موعد لسداد الفاتورة، كما نبهت الوزارة على إنه سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد.

من الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مددت في فبراير الماضي مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، كما منحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة.