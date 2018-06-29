” العمل ” تكشف عن آخر موعد لسداد فاتورة المقابل المالي للعمال الوافدين
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن الموعد النهائي لسداد فاتورة المقابل المالي للعمال الوافدين.
حيث أوضحت الوزارة أن الأول من أغسطس المقبل هو آخر موعد لسداد الفاتورة، كما نبهت الوزارة على إنه سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد.
من الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مددت في فبراير الماضي مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، كما منحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة.
طلال[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 2 ساعتين
فاتورة ظالمة الله لا يوفقك يا وزير العمل الله يجعلها في ذمتك الى يوم الدين
ماجد[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 2 ساعتين
راحو فيه صغار التجار
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو هذا الشغل
شجون[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش يعني مافهمت المقصود
عمار[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبدو بأن وزير العمل لم يعمل بالتوصية التي طالب فيها في السابق
qlq[ عدد التعليقات: 2590 ] نشر منذ 1 ساعة
اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي
اكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستر
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون:-
هذا ماجنته عليهم أنفسهم وجشعهم وتسترهم،،
لا عزاء للمتسترووووووون،،
قلعتهم؟؟؟؟