رينو ألاسكان فورمولا ايديشن.. شاحنة بيك أب بشعار F1

متابعات(صدى):

تحتفل رينو بتعاونها مع فورومولا 1 من خلال الكشف عن نسخة خاصة من سيارتها البيك أب آلاسكان وصممت من قبل نفس الشركة التي قدمت موديلات ميني فان اسبايس التجريبية 1994 بمحرك فورمولا 1 ، والسيارة التي نراها هنا للعرض فقط وتتبع نفس نهج سيارة كانجو ترافيك وماستر الفان اللذان قدما العام الماضي مع ألوان من فريق رينو سبورت فورمولا 1.

وحملت السيارة لون خارجي أسود مع لمسات ذهبية على شبكة التهوية وقضيب رياضي على الجزء الخلفي من السيارة مع شريط ذهبي على طول الأبواب الأمامية والخلفية مع لمسات ذهبية بشعار F1 في مركز العجلات. ولكن لا تتوقعوا حصول الشاحنة على محرك للفورمولا 1 ولكنها حصلت علي محرك 2.3 لتر تيربوديزل بقوة 188 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر.