بالفيديو.. مغنية راب تحتفل بقيادة المرأة للسيارة بأغنية ” نحن القيادة “
أطلقت مغنية الراب السعودية ليزا، أغنية تحت عنوان ” نحن القيادة ” ، احتفالًا بتنفيذ قرار قيادة المرأة في المملكة الذي بدأ يوم الأحد الماضي.
وجسدت هذه الأغنية التي تم إطلاقها على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” فرحة وفخر المغنية ليزا وكافة نساء المملكة بهذا القرار الكبير لهم.
وحصلت الأغنية على أكثر من 200 ألف مشاهدة على ” يوتيوب ” ، حتى أصبحت الأغنية الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع هذا الحدث الضخم.
ولم تقتصر أغنية ” ليزا ” عن الفرحة فقط، بل حرصت على تقديم نصائح حول سلامة النساء على الطرق المزدحمة وأهمية ارتداء حزام الأمان.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله والحمد لله والحمد لله والله وأكبر،،
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 52 دقيقة
يالربع فش عارف اش اقول…
من دحينا انتظروا الشمس تطلع من مغربها..
ومن بكرا كمان دحينا راح اغير معرفي ل نجر بليله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49354 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,,ابتلشنا كل شوي طالعين لنا بموال غير اللي سبقه لتلميع سواقة المرأه ,,
,, قرفنا من هاالموضوع وطاريه ,,
,, النسوان يسوقن باالقرى والبوادي من طلعت السيارات ، ماسمعنا هاالصجات والصخابات ,,
محمد[ عدد التعليقات: 2501 ] نشر منذ 36 دقيقة
وجهها وكلامها يقول ليست بسعودية بلا كذب وتدليس
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 36 دقيقة
مغني وراقص راب….
هذي التقليعه طلعت من زنوج امريكا المشردين كانو يتراقصون بها في الشوارع ثم انتشرت حتى وصلت إلى البهم الدهم الذين قال عنهم المصطفى لو دخلو جحر ضب لدخلتموه….
وما يصعب على العامه تصديقه أنها أحد الرقصات المشهوره بعالم الجان وانتقلت للبشر كما ذكرت من خلال تلبس الجان بالزنوج ..والتلبس عند الرقص معروف عندنا بأسم الزار
ابوخالد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا نقول الا حسبى الله ونعم الوكيل . هذا لي يريده الغرب وفعلا وصل لنا
طلال[ عدد التعليقات: 1460 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يهديكم والله العقل مابقي موجود هاالايام
ماجد[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 13 دقيقة
صح كلامك اخي نجر الله يستر علي بناتنا ويبعد عنهم الفتن هذه
عمار[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 12 دقيقة
كتير ملينا من اخبار النساء اللي يقودون طجت راسنا والله .. الله يرحمنا من اللي عقولهم صغيره
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 دقائق
لو ان صحيفتنا الموقره أتت بشيء مفيد للمرأة ..
لكان ذلك أفضل من تلميع خروج المرأة بهذا الشكل السافر
ودفعها للقيادة بالقوة ..
لو أتت الصحيفة بدورات بشكل منتظم ومستمر ..
عن أمور الحياة اليوميه ..
وما يتخللها من مشاكل وخلافه ..
مثل دورات عن الحياة الزوجيه ..
دورات عن الحياة الأسريه ..
دورات عن بناء المستقبل ..
دورات عن تربية الأبناء ..
وووووو… الخ ..
لكان ذلك أفضل للناس من هذا الغثاء ..
يقول الله عز وجل : وقرن في بيوتكن
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ,
صدق الله العظيم ..
المرأة ضعيفة .. ويغلب عليها الصدق
وحب الظهور ..
وتشجيعها على ذلك أمر غير محمود ..
وهو مناقض لما أراد الله لها من القرار في البيت
والتفرغ لبناء الحياة ..
عن طريق تربية الأبناء .. وإعدادهم للمستقبل ..
الأم مدرسة ..
إذا أعددتها .. أعددت شعبا طيب الأعراق ..
وهذا لايمنع خروجها لقضاء حوائجها
إذا لم يكن لها من يقوم على خدمتها ..
من زوج أو أبناء أو إخوة .. أو أقارب ..
والتنزه .. والأسفار ووو الخ
لكن رسالتها الأساسيه .. هي بناء الأسره
وأن تكون بمعزل عن الرجال ..
قال : ياعائشه ..
ماخير للمرأة ..
قالت : ألا ترى الرجال .. ولايروها ,
صلى عليك الله ياعلم الهدى ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 9 دقائق
النساء يسوقن باالقرى من طلعت السيارات ، ماسمعنا هاالصجات والصخابات حقا هذا كثير هذه الايام ✋✋