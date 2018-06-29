بالفيديو.. مغنية راب تحتفل بقيادة المرأة للسيارة بأغنية ” نحن القيادة “

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت مغنية الراب السعودية ليزا، أغنية تحت عنوان ” نحن القيادة ” ، احتفالًا بتنفيذ قرار قيادة المرأة في المملكة الذي بدأ يوم الأحد الماضي.

وجسدت هذه الأغنية التي تم إطلاقها على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” فرحة وفخر المغنية ليزا وكافة نساء المملكة بهذا القرار الكبير لهم.

وحصلت الأغنية على أكثر من 200 ألف مشاهدة على ” يوتيوب ” ، حتى أصبحت الأغنية الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع هذا الحدث الضخم.

ولم تقتصر أغنية ” ليزا ” عن الفرحة فقط، بل حرصت على تقديم نصائح حول سلامة النساء على الطرق المزدحمة وأهمية ارتداء حزام الأمان.