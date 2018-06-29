” مالك ” مهاجما المحرضين على المملكة بالجزائر: جماعات إرهابية إخوانية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

هاجم المراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، اليوم الجمعة، المحرضين على كراهية المملكة في الجزائر والمدافعين عن نظام الملالي الإيراني.

وأكد ” مالك ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هؤلاء المحرضين هم بقايا جماعات إرهابية من مسلحين وناشطين راهنوا على انتصار الإرهابي في التسعينيات.

وقال في تغريدة له ” لا يحرّض على كراهية السعودية في الجزائر ويدافع عن ملالي ايران إلا المتشيّع لوليهم الفقيه أو بقايا جماعات إرهابية من مسلحين وناشطين راهنوا على انتصار الإرهاب في التسعينات أو شبكات إخوانجية معروفة أو ليبرالجية وعلمانجية يعادون منهجها الإسلامي أو شبيحة مقاومة مزورة وممانعة مزيفة! ” .