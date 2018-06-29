” مالك ” مهاجما المحرضين على المملكة بالجزائر: جماعات إرهابية إخوانية
هاجم المراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، اليوم الجمعة، المحرضين على كراهية المملكة في الجزائر والمدافعين عن نظام الملالي الإيراني.
وأكد ” مالك ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هؤلاء المحرضين هم بقايا جماعات إرهابية من مسلحين وناشطين راهنوا على انتصار الإرهابي في التسعينيات.
وقال في تغريدة له ” لا يحرّض على كراهية السعودية في الجزائر ويدافع عن ملالي ايران إلا المتشيّع لوليهم الفقيه أو بقايا جماعات إرهابية من مسلحين وناشطين راهنوا على انتصار الإرهاب في التسعينات أو شبكات إخوانجية معروفة أو ليبرالجية وعلمانجية يعادون منهجها الإسلامي أو شبيحة مقاومة مزورة وممانعة مزيفة! ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1460 ] نشر منذ 2 ساعتين
بطل بكل ماتعنيه الكلمة
ورجال شريف يتجرع من مهابتك الخونة السم
الذي يفتك بقلوبهم بدفاعك عن أرض الحرمين
وولاة أمر #المملكةالعربيةالسعودية
ولأنك مع الحق لا يستطيع أن يجاريك جميع
الخونه والمرتزقه المؤجورين وعندما تتحدث تخرص جميع ألسنتهم فاالله يحميك من كيدهم و شرورهم .
ماجد[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاستاذ المحترم انور مالك قد بين ان من يعادي السعودية هم المجوس وحميرهم الاخونج ومن نهج نهجهم..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 2 ساعتين
دكتور انور مالك موالي لوطنه وبلاد الحرمين السعودية لايهمك يادكتور انور. اسلوب الحاقدين واصل الدعس علي رقابهم انت والشرفاء من بلد المليون شهيد الذين يكنون ونكن اهم الاحترام والتقدير.
شجون[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 2 ساعتين
انور مالك مالك قراره يقول مايراه صواباً لايخضع للاملاءات والتوجهات او الابتزاز من اَي جهة وهذا ماجعله يتعرض لسهام المرتزقة
عمار[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من الاخوة الجزائريين أصحاب طيبة القلب وصفاء القلب نجدهم يحبون بلاد الحرمين وأهلها .. وكذلك نحن نبدالهم هذا الحب الصفي النقي من القلب 🌹🌹اما الملوثة قلوبهم من هنا وهناك فحبنا لبعضنا يغضهم ولا عبرة بهم وان كان لديهم معرفات وكتابات فغالب الانقياء ليسو باعلاميين أو كتاباً..🌹
عمار[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من الاخوة الجزائريين أصحاب طيبة القلب وصفاء القلب نجدهم يحبون بلاد الحرمين وأهلها .. وكذلك نحن نبدالهم هذا الحب الصفي النقي من القلب 🌹🌹اما الملوثة قلوبهم من هنا وهناك فحبنا لبعضنا يغضهم ولا عبرة بهم وان كان لديهم معرفات وكتابات فغالب الانقياء ليسو باعلاميين أو كتاباً..🌹
qlq[ عدد التعليقات: 2590 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليلهم جماعة الاخونج
للحين متقولبين ع مشروعهم الخنفشاري
منبوذين في كل زمان وكل ارض وتحت سماء