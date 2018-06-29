إحصائية تنقذ منتخب مصر من لقب الأسوأ في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أنهت الدول العربية المشاركة في كأس العالم 2018 لقاءاتها ،أمس الخميس ، بمباراة المنتخب التونسي أمام نظيره البنمي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، والتي خرجت فيها تونس من البطولة بفوز وحيد حققه على نظيره البنمي بهدفين مقابل هدف.

وحصل منتخب تونس على ثلاث نقاط في البطولة بعد هذا الانتصار، مقابل خسارتين أمام كل من إنجلترا بهدفين لهدف، وبلجيكا بخماسية مقابل هدفين، وبالتالي سجل لاعبوه 5 أهداف، مقابل 8 أهداف هزت شباكه.

وفي المرتبة الثانية بين المنتخبات العربية جاء المنتخب السعودي، بفوز على نظيره المصري بهدفين لهدف، مقابل خسارتين أمام كل من روسيا بخماسية نظيفة، وأوروغواي بهدف، وبالتالي سجل لاعبو الأخضر هدفين مقابل 7 أهداف دخلت شباكهم.

وحل المنتخب المغربي في المركز الثالث، برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل مثير أمام إسبانيا بهدفين لمثلهما، بينما خسر بصعوبة أمام كل من إيران والبرتغال، وبنتيجة واحدة بهدف يتيم في كل مباراة.

بينما تذيل منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية من دون نقاط، لتعرضه لثلاث هزائم متتالية أمام كل من أوروغواي بهدف، وروسيا بثلاثية مقابل هدف، والسعودية بهدفين لهدف، حيث أحرز لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

وأنقذ منتخب تونس نظيره المصري من لقب الأسوأ في المونديال بعد فوزه على بنما بهدفين لهدف.

وشارك المنتخب البنمي لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولات كأس العالم، والذي لم يحصد أي نقطة وتلقت شباكه 11 هدفا ولم يحرز لاعبوه سوى هدفين.

وكان يتذيل المنتخب المصري منتخبات كأس العالم خلال دور المجموعات حتى مباراة بنما وتونس، إذ لم يخرج أي منتخب من دور المجموعات بدون نقاط سوى المنتخب المصري ونظيره البنمي المتذيل المنتخبات.