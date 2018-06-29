بالفيديو.. دبة تضحي بحياتها أسفل عجلات قطار لإنقاذ صغارها

متابعات(صدى):

ضحت دبة بحياتها تحت عجلات القطار أثناء محاولتها إنقاذ أشبالها .

وكانت الدبة وصغارها يلهون على مسار القطار في روسيا، عندما بدأ سائق القطار إطلاق صافرة لإبعادهم عن طريقه، لكن اقتربوا من القطار، وحاولت الدبة حماية صغارها ليخرجوا عن المسار بينما دهست أسفل العجلات في مشهد مؤلم.

وأكدت وسائل إعلام روسية ، أن صغار الدبة لن يعيشوا طويلا لعدم قدرتها على الاعتناء بنفسها.