شركة ” صدارة ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” صدارة ” للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ” الجبيل ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– محلل مالي ثان- إدارة القروض.

– مدير أول البيانات الرئيسية.

– المستشار الفني للإنتاج.

– مهندس أول الموثوقية.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:هنا