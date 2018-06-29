إدانة رجل تزوج من 24 امرأة أنجب منهن 149 ابنا

فيكتوريا(صدى):

تمكن رجلان في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، من تجنب عقوبة السجن ، بعد إدانتهما بتعدد الزوجات .

وكانت فرضت القاضية ونستون بالمحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية ، أحكاماً مشروطة على رجلين يٌدعيان ” بلاكمور وجيمس أولير ” ، عقب أن وجدتهما مذنبان ، حيث تزوج بلاكمور من 24 امرأة أنجب منهن 149 ابناً، في حين كان جيمس أولير متزوجاً من خمس زوجات.

ويسمح حكم بلاكمور بتقييد الإقامة الجبرية له لمدة ستة أشهر بالذهاب إلى العمل، والتعامل مع حالات الطوارئ الطبية، أما عقوبة أولير فقد بلغت ثلاثة أشهر من الإقامة الجبرية، ويواجه كلاهما فترة اختبار لمدة 12 شهراً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان العشرات من أنصار “ بلاكمور ” في المحكمة، وبعضهم بكى عندما قرأ الحكم. وطلب محامي بلاكمور من القاضي النظر في جميع الأحكام المحتملة في القضية، بما في ذلك الإفراج المطلق.

يٌشار إلى أن أقصى عقوبة لتعدد الزوجات بموجب القانون الجنائي الكندي هي السجن خمس سنوات.