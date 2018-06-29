مساعد ندا يناشد جماهيره ومتابعيه بالدعاء لنجله
يجري اليوم الجمعة، نجل اللاعب مساعد ندا، لاعب منتخب الكويت ونادي القادسية الكويتي، عملية جراحية.
ونشر ” ندا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة لابنه، مناشدًا جماهيره ومتابعيه بالدعاء له، قائلاً: ” سوف يجري بعد قليل أبني طلال عملية جراحية، دعواتكم يا أخوان ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يشفيه و يعافيه و يخليه لكم
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يشفيه و يعافيه و يخليه لكم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة
ان شاء الله بعونه يخرج بالسلامة معافاً مشافاً.
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يرفعه بالعافية.. ولا يريه مكروه..
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يشفيه وجميع مرضى المسلمين
سلامات
لا باس عليه طهور ان شاء الله
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة
نسأل الله له الشفاء العاجل وأن تكلل العملية بالنجاح التام إنه سميع مجيب 🌴
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة
نسأل الله له الشفاء العاجل وأن تكلل العملية بالنجاح التام إنه سميع مجيب 🌴
شمس[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يسهل عليه ويقوم بالسلامة يارب 🌹
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يشفيه ويعافيه ويقومه باالسلامه ولا يفجعكم فيه ,, آمين ,,