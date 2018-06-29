  • السبت 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مساعد ندا يناشد جماهيره ومتابعيه بالدعاء لنجله

مساعد ندا يناشد جماهيره ومتابعيه بالدعاء لنجله

مساعد ندا يناشد جماهيره ومتابعيه بالدعاء لنجله
نواف السالم(صدى):

يجري اليوم الجمعة، نجل اللاعب مساعد ندا، لاعب منتخب الكويت ونادي القادسية الكويتي، عملية جراحية.

ونشر ” ندا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة لابنه، مناشدًا جماهيره ومتابعيه بالدعاء له، قائلاً: ” سوف يجري بعد قليل أبني طلال عملية جراحية، دعواتكم يا أخوان ” .


الوسوم:,

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يشفيه و يعافيه و يخليه لكم

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يشفيه و يعافيه و يخليه لكم

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة

ان شاء الله بعونه يخرج بالسلامة معافاً مشافاً.

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يرفعه بالعافية.. ولا يريه مكروه..

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يشفيه وجميع مرضى المسلمين
سلامات
لا باس عليه طهور ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة

نسأل الله له الشفاء العاجل وأن تكلل العملية بالنجاح التام إنه سميع مجيب 🌴

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة

نسأل الله له الشفاء العاجل وأن تكلل العملية بالنجاح التام إنه سميع مجيب 🌴

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يسهل عليه ويقوم بالسلامة يارب 🌹

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يشفيه ويعافيه ويقومه باالسلامه ولا يفجعكم فيه ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *