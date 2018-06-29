مساعد ندا يناشد جماهيره ومتابعيه بالدعاء لنجله

نواف السالم(صدى):

يجري اليوم الجمعة، نجل اللاعب مساعد ندا، لاعب منتخب الكويت ونادي القادسية الكويتي، عملية جراحية.

ونشر ” ندا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة لابنه، مناشدًا جماهيره ومتابعيه بالدعاء له، قائلاً: ” سوف يجري بعد قليل أبني طلال عملية جراحية، دعواتكم يا أخوان ” .