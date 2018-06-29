إصابة عامل أسيوي بطلق ناري خلال حفل زفاف في بيشة

بيشة(صدى):

شهدت محافظة بيشة، أمس الخميس، حادثة ليست الأولى من نوعها، حيث اخترقت رصاصة طائشة صدر عامل أسيوي، من جنسية باكستانية، إثر تعرضه لطلق ناري صادر عن قاعة أفراح، وذلك بعد قيام أحدهم بإطلاق النار بشكل عشوائي، لتخترق الرصاصة سقف مسكن العامل، وتستقر في صدره.

ومن جانبه، أوضح أحد شهود العيان، أنه كان هناك مجموعة من الأشخاص يحتفلون بمناسبة زفاف بإحدى قاعات الأفراح، في مركز تابع لمحافظة بيشة، بعد عصر أمس الخميس، فقام أحدهم بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن اختراق الرصاصة سقف مسكن العامل لتصيبه في صدره، مشيرًا إلى أنه قد تم نقله إلى المستشفى بعد ذلك لتلقي العلاج.

وعليه، فتحت شرطة محافظة بيشة تحقيقًا في الحادث، في حين لايزال العامل الباكستاني يرقد بمستشفى الملك عبدالله، في حالة مستقرة.