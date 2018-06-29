مهاجم إيران يعتزل اللعب دوليا عن عمر 23 عاما دفاعا عن السنة

نواف السالم(صدى):

أعلن مهاجم المنتخب الإيراني سردار آزمون، صاحب الـ23 عامًا فقط اعتزاله اللعب الدولي؛ وهو الأمر الغريب على كرة القدم نظرًا لصغر سنه.

وجاء هذا القرار المفاجيء لـ ” آزمون ” ؛ بسبب العديد من الإهانات الحادة والقاسية التي تسببت في تدهور حالة والدته الصحية.

وأوضحت مصادر أن التهجم والإهانات التي تعرض لها ” آزمون ” تعود إلى أصله التركماني ولأنه هو الوحيد السني بالمنتخب الإيراني.