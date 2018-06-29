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مهاجم إيران يعتزل اللعب دوليا عن عمر 23 عاما دفاعا عن السنة

مهاجم إيران يعتزل اللعب دوليا عن عمر 23 عاما دفاعا عن السنة
نواف السالم(صدى):

أعلن مهاجم المنتخب الإيراني سردار آزمون، صاحب الـ23 عامًا فقط اعتزاله اللعب الدولي؛ وهو الأمر الغريب على كرة القدم نظرًا لصغر سنه.

وجاء هذا القرار المفاجيء لـ ” آزمون ” ؛ بسبب العديد من الإهانات الحادة والقاسية التي تسببت في تدهور حالة والدته الصحية.

وأوضحت مصادر أن التهجم والإهانات التي تعرض لها ” آزمون ” تعود إلى أصله التركماني ولأنه هو الوحيد السني بالمنتخب الإيراني.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ يوم واحد

زين سوى يبي لنا نكلم ابو ناصر يجيبه عندنا

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 24 ساعة

سبب اعتزالهم (المذهب السني) !!!!

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 24 ساعة

تعال لنا ما عندنا في المنتخب مهاجم صاحي

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 24 ساعة

ما فيه ولا مصدر ذكر ان الاهانات العنصرية بسبب مذهبه السني .. كل المصادر تقول انه بسبب خروجهم وان كل اللاعبين تعرضوا لمثلها .. واعلن اعتزاله عشان والدته

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 24 ساعة

هذا سني جيبوه للهلال تكفون وربي انه فلته ولاعب من طراز عالي

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 ساعة

افتخر مليون لاني سعودي عمرنا ماتدخلنا في لعبية المنتخب ومذاهبهم وهذا اكبر دليل على اننا نسبقهم بسنين ضوئية

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 23 ساعة

اول مرة اعرف انو في ايران سنة من غير الاحواز

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 ساعة

ازمون سردار | Sardar Azmoun

الجنسية : ايران 🇮🇷
العمر : 23
الطول : 1,86m
القدم : يلعب بالقدمين
القيمة : 9,00 Mill. €
احصائية الاعب مع المنتخب الأيراني :

لعب 36 سجل 23 صنع 2 .

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 23 ساعة

ضمت المنتخبات العربية مذاهب مختلفه غير السنه بل وحتى أديان مختلفة غير الاسلام ولم يشعر أولائك باي عنصرية …
هؤلا هم احفاد ابناء سباء أخزاهم الله

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 23 ساعة

مسلم وعلى يده وشم ؟

[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 23 ساعة

الامارات تجنس يروح لها
كل منتخب الامارات مجنس اما احنا نبغي من ديرتنا

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 23 ساعة

hg

الله يعينة ويقوية

[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 23 ساعة

بيخمونه الربع اللي منتخبهم يلعب ب إحدى عشر لغة،،

يعني أغلبية لعيبتهم يمشون بلغة الإشارة..

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 22 ساعة

بيض الله وجهه ,, وإن شاء الله ربنا يعوضه عن الشيعه وتحججهم الاعوج ,,

[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 21 ساعة

الهمس الجميل
تراك غلطان الوجهة جزيرة سلوى في النشيد الوطني يبيلهم فرقتين اوكسترا عشان يعزفون بجميع الغات للاعبين وإلا الثمن المقبوض يمنع الحقيقة

[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 20 ساعة

الوشم منتشر بين المسلمين وغيرهم

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