مهاجم إيران يعتزل اللعب دوليا عن عمر 23 عاما دفاعا عن السنة
أعلن مهاجم المنتخب الإيراني سردار آزمون، صاحب الـ23 عامًا فقط اعتزاله اللعب الدولي؛ وهو الأمر الغريب على كرة القدم نظرًا لصغر سنه.
وجاء هذا القرار المفاجيء لـ ” آزمون ” ؛ بسبب العديد من الإهانات الحادة والقاسية التي تسببت في تدهور حالة والدته الصحية.
وأوضحت مصادر أن التهجم والإهانات التي تعرض لها ” آزمون ” تعود إلى أصله التركماني ولأنه هو الوحيد السني بالمنتخب الإيراني.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ يوم واحد
زين سوى يبي لنا نكلم ابو ناصر يجيبه عندنا
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 24 ساعة
سبب اعتزالهم (المذهب السني) !!!!
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 24 ساعة
تعال لنا ما عندنا في المنتخب مهاجم صاحي
عمار[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 24 ساعة
ما فيه ولا مصدر ذكر ان الاهانات العنصرية بسبب مذهبه السني .. كل المصادر تقول انه بسبب خروجهم وان كل اللاعبين تعرضوا لمثلها .. واعلن اعتزاله عشان والدته
همس[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 24 ساعة
هذا سني جيبوه للهلال تكفون وربي انه فلته ولاعب من طراز عالي
طاهر[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 ساعة
افتخر مليون لاني سعودي عمرنا ماتدخلنا في لعبية المنتخب ومذاهبهم وهذا اكبر دليل على اننا نسبقهم بسنين ضوئية
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 23 ساعة
اول مرة اعرف انو في ايران سنة من غير الاحواز
محمد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 ساعة
ازمون سردار | Sardar Azmoun
الجنسية : ايران 🇮🇷
العمر : 23
الطول : 1,86m
القدم : يلعب بالقدمين
القيمة : 9,00 Mill. €
احصائية الاعب مع المنتخب الأيراني :
لعب 36 سجل 23 صنع 2 .
ملك[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 23 ساعة
ضمت المنتخبات العربية مذاهب مختلفه غير السنه بل وحتى أديان مختلفة غير الاسلام ولم يشعر أولائك باي عنصرية …
هؤلا هم احفاد ابناء سباء أخزاهم الله
شمس[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 23 ساعة
مسلم وعلى يده وشم ؟
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 23 ساعة
الامارات تجنس يروح لها
كل منتخب الامارات مجنس اما احنا نبغي من ديرتنا
ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 23 ساعة
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qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 23 ساعة
hg
الله يعينة ويقوية
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 23 ساعة
بيخمونه الربع اللي منتخبهم يلعب ب إحدى عشر لغة،،
يعني أغلبية لعيبتهم يمشون بلغة الإشارة..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 22 ساعة
بيض الله وجهه ,, وإن شاء الله ربنا يعوضه عن الشيعه وتحججهم الاعوج ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 21 ساعة
الهمس الجميل
تراك غلطان الوجهة جزيرة سلوى في النشيد الوطني يبيلهم فرقتين اوكسترا عشان يعزفون بجميع الغات للاعبين وإلا الثمن المقبوض يمنع الحقيقة
السعودي[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 20 ساعة
الوشم منتشر بين المسلمين وغيرهم