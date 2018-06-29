” العيسى ” يوجه بمنح المنتدبين والمتدربين في الداخل حوافز ومزايا مالية

نايف السالم(صدى):

أصدر الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، توجيهات لكافة قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية؛ وذلك لحسم الجدل والتفاوت بين إدارات التعليم، فيما يتعلق بمنح المنتدبين والمتدربين للقيام بتنفيذ مهام خارجية كمسافة طريق قبل المهمة.

حيث يتم الاستعداد والتجهيز زيادة على المدة الفعلية للمهمة؛ وتوحيدًا للإجراء بين قطاعات الوزارة ” العام – العالي ” للمدة المحتسبة للانتداب والتدريب الداخلي والخارجي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه تم إعادة الدراسة وتبين للوزارة بأن الأمر يتطلب تعديل توجيه سابق، بحيث يكون للمنتدب لمهمة داخلية تحدد وفقًا لموافقة صاحب الصلاحية، ويعامل ضمن لائحة الحقوق والمزايا المالية، كما يُمنح المنتدب للتدريب في الداخل يومين قبل الدورة ويومين بعدها.