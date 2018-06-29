دراسة تؤكد: 87% من مرتكبي جرائم القتل بالمملكة دون سن الـ 30

حمود العنزي (صدى):

كشفت نتائج إحدى الدراسات البحثية الصادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، عن وجود 87.8% من مرتكبي جرائم القتل دون سن الـ 30، في المجتمع السعودي.

وأوضحت تلك الدراسة، أن ” الغضب ” كان أكثر دوافع القتل بنسبة 45.3% من إجمالي أسباب القتل لدى عينة الدراسة التي شملت 258 شخصًا ارتكبوا جرائم قتل.

وتوصلت نتائج الدراسة أيضًا، إلى أن هناك 36% من مرتكبي جرائم القتل تورطوا في قضايا سلب، لافتة إلى وجود 82.9% من من مرتكبي جرائم القتل، لم يسبق لهم ارتكاب أي جريمة أخرى.