ضبط فتاة كويتية بقضية هتك عرض

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الشرطة الكويتية ، من ضبط فتاة كويتية صادر بحقها حكم حبس لمدة 7 سنوات بقضية ” هتك عرض ” .

وقال مصدر أمني بالشرطة الكويتية في تصريح إعلامي ، أن الفتاة هاربه منذ إصدار الحكم بسجنها في قضية ” هتك عرض ” ، قامت بتنفيذها في منطقة القيروان التي تسكن بها ، فيما تمكنت القوات من ضبطها وجاري إحالتها للجهات المختصة .