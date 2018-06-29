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ضبط فتاة كويتية بقضية هتك عرض

ضبط فتاة كويتية بقضية هتك عرض
خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الشرطة الكويتية ، من ضبط فتاة كويتية صادر بحقها حكم حبس لمدة 7 سنوات بقضية ” هتك عرض ” .

وقال مصدر أمني بالشرطة الكويتية في تصريح إعلامي ، أن الفتاة هاربه منذ إصدار الحكم بسجنها في قضية ” هتك عرض ” ، قامت بتنفيذها في منطقة القيروان التي تسكن بها ، فيما تمكنت القوات من ضبطها وجاري إحالتها للجهات المختصة .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 23 ساعة

سلامات يم الهكي

وشاردة بعد

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات

هتك عرض مين لمين
من الفاعل والمفعول به

[ عدد التعليقات: 4489 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي اذكر قصتها مارست الفعل الفاحش مع ولد عمره 11 او 12 سنه
اذا ماكنت مخطئ والله اعلم هي نفسها ولا غير

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