ضبط فتاة كويتية بقضية هتك عرض
تمكنت الشرطة الكويتية ، من ضبط فتاة كويتية صادر بحقها حكم حبس لمدة 7 سنوات بقضية ” هتك عرض ” .
وقال مصدر أمني بالشرطة الكويتية في تصريح إعلامي ، أن الفتاة هاربه منذ إصدار الحكم بسجنها في قضية ” هتك عرض ” ، قامت بتنفيذها في منطقة القيروان التي تسكن بها ، فيما تمكنت القوات من ضبطها وجاري إحالتها للجهات المختصة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ يوم واحد
فتاة وهتك عرض🤔
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 23 ساعة
سلامات يم الهكي
وشاردة بعد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17765 ] نشر منذ 4 ساعات
هتك عرض مين لمين
من الفاعل والمفعول به
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4489 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي اذكر قصتها مارست الفعل الفاحش مع ولد عمره 11 او 12 سنه
اذا ماكنت مخطئ والله اعلم هي نفسها ولا غير