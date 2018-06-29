إيران تنقلب على بوتين والأسد وتتهمهما بالخيانة في سوريا

وكالات(صدى):

رأى النائب في مجلس الشورى الإيراني بهروز بنيادي، أن طهران تتعرض لخيانة من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في سوريا.

وقال ” بنيادي ” في كلمة له بجلسة البرلمان الإيراني: ” اليوم نرى الأسد يزيد من تناغمه مع بوتين بكل وقاحة، ولا يقلل فقط من أهمية تواجد أموات المراقد في سوريا فحسب، بل ينكر ذلك في بعض الأحيان “.