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إيران تنقلب على بوتين والأسد وتتهمهما بالخيانة في سوريا

إيران تنقلب على بوتين والأسد وتتهمهما بالخيانة في سوريا
وكالات(صدى):

رأى النائب في مجلس الشورى الإيراني بهروز بنيادي، أن طهران تتعرض لخيانة من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في سوريا.

وقال ” بنيادي ” في كلمة له بجلسة البرلمان الإيراني: ” اليوم نرى الأسد يزيد من تناغمه مع بوتين بكل وقاحة، ولا يقلل فقط من أهمية تواجد أموات المراقد في سوريا فحسب، بل ينكر ذلك في بعض الأحيان “.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ يوم واحد

اخبار ساره ,,

,, عمر الحراميه المجرمون ، مايتفقون لابد ان يختلفوا ,,,,,,

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ يوم واحد

عقبال ما نسمع عن انهيارهم وحلفاءهم قريبا

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 22 ساعة

شريفة تتغني بشرف

[ عدد التعليقات: 10511 ] نشر منذ 11 ساعة

(العاهرة) شريفــــة تتكلم عن (الخيانة) و(الوقاحة)🤔
هزُلت😁

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