إيران تنقلب على بوتين والأسد وتتهمهما بالخيانة في سوريا
رأى النائب في مجلس الشورى الإيراني بهروز بنيادي، أن طهران تتعرض لخيانة من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في سوريا.
وقال ” بنيادي ” في كلمة له بجلسة البرلمان الإيراني: ” اليوم نرى الأسد يزيد من تناغمه مع بوتين بكل وقاحة، ولا يقلل فقط من أهمية تواجد أموات المراقد في سوريا فحسب، بل ينكر ذلك في بعض الأحيان “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ يوم واحد
اخبار ساره ,,
,, عمر الحراميه المجرمون ، مايتفقون لابد ان يختلفوا ,,,,,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ يوم واحد
عقبال ما نسمع عن انهيارهم وحلفاءهم قريبا
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 22 ساعة
شريفة تتغني بشرف
غندورة[ عدد التعليقات: 10511 ] نشر منذ 11 ساعة
(العاهرة) شريفــــة تتكلم عن (الخيانة) و(الوقاحة)🤔
هزُلت😁