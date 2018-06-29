الصين تطالب واشنطن بعدم تصعيد الخلاف التجاري

بكين(صدى):

طالبت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تصعيد الخلاف التجاري بين الجانبين، وذلك بعد فرض الجانبين تعريفات مرتفعة على واردات الأخرى بالمليارات.

وأعرب وزير التجارة الصيني، وانج شوان، عن أمله أن تقوم الدول المعنية بالشيء الصحيح، وتتبنى سياسات تدعم التجارة الحرة، والاستثمار الحر، وتُسهل التجارة، وتسهل الاستثمار.

وأكد ” شوان ” أن ممارسة تقيد التجارة وفرض قيودًا على الاستثمار من قبل أي عضو في منظمة التجارة العالمية، لن يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسومًا كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، مؤكدًا أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على قائمة من الواردات لها أهمية استراتيجية من الصين، كما تعهد بمزيد من الإجراءات إذا ردت بكين.

من جانبها، ردَّت الصين على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار.