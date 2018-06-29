الصين تطالب واشنطن بعدم تصعيد الخلاف التجاري
طالبت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تصعيد الخلاف التجاري بين الجانبين، وذلك بعد فرض الجانبين تعريفات مرتفعة على واردات الأخرى بالمليارات.
وأعرب وزير التجارة الصيني، وانج شوان، عن أمله أن تقوم الدول المعنية بالشيء الصحيح، وتتبنى سياسات تدعم التجارة الحرة، والاستثمار الحر، وتُسهل التجارة، وتسهل الاستثمار.
وأكد ” شوان ” أن ممارسة تقيد التجارة وفرض قيودًا على الاستثمار من قبل أي عضو في منظمة التجارة العالمية، لن يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسومًا كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، مؤكدًا أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على قائمة من الواردات لها أهمية استراتيجية من الصين، كما تعهد بمزيد من الإجراءات إذا ردت بكين.
من جانبها، ردَّت الصين على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ يوم واحد
ترامب يمارس الابتزاز مع الجميع. يعتقد أنه بذلك يثبت للأمريكان أن لديهم رئيس يدافع عن مصالحهم. أرعن لا يفقه تعقيدات السياسة، ويتعامل معها بقصر نظر عجيب.
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ يوم واحد
اقتصاد اميركا لا يزال الاقوى والجميع سيذعن بطريقة أو اخرى، سنرى، ترمب يبتز لأنه ببساطة يستطيع أن يبتز الجميع
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 22 ساعة
توهق الصيني
ههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17712 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم اجعل حيلهم بينهم وكفنا شرهم