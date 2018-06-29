انفجار صاروخ لحظة انطلاقه على متن سفينة بحرية ألمانية

برلين(صدى):

انفجر صاروخ على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الألمانية، بعدما فشل في لحظة إطلاقه أثناء تمرين تدريب خاطيء على متن نفس السفينة الواقعة قبالة سواحل النرويج.

وأسفر الانفجار عن إصابة اثنان من البحارة الألمان بجروح طفيفة، حيث خلف الصاروخ ورائه كرة نارية ضخمة على متن السفينة الألمانية ” ساكسونيا “، وتحطيم طلاء جسر الفرقاطة وبطارية خلايا الإطلاق العمودية.

وفي التفاصيل وفقًا لبيان من الخدمة، كانت السفينة البحرية تعمل بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية عندما حاولت إطلاق صاروخ قياسي كجزء من العملية، ولكن بعد إعطاء الأمر بإطلاق النار عطل الصاروخ وانفجر على متن السفينة مما أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.

وقال قبطان السفينة توماس هاكن: ” كنا نقف أمام جدار حريق حار ومتوهج “، موضحًا أنه تم تفعيل نظام الرش على متن السفينة على الفور وتمكن الطاقم من إطفاء الحريق.

ومن جانبها أصدرت البحرية الألمانية بيانًا، موضحه خلاله أن الصاروخ من نوع 2 SM فشل في الانطلاق بسبب وجود خلل في نظام الدفع الخاص به، لافته إلى أنه لا توجد مؤشرات على وجود خلل فني قبل إطلاق الصاروخ، حيث تم إطلاق صاروخ آخر من نفس النوع بنجاح من قبل ساكسونيا قبل الحادث.