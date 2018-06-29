بالفيديو.. حقيقة اصطدام شاحنة بلافته إرشادية على طريق مطار ينبع
أعلنت مصادر عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام شاحنة بإحدى اللافتات الإرشادية في محافظة ينبع، وانفصال الشاحنة عن القلاب.
وأوضحت المصادر أن الحادث المسجل في مقطع الفيديو وقع منتصف شهر رمضان الماضي وليس يوم الأربعاء الماضي كما ورد في الأنباء المتداولة.
وأضافت أن حادث الشاحنة وقع على طريق مطار ينبع قبل دوار الطائرة سابقًا؛ بسبب خلل في نظام الهيدروليك مما تسبب بترك صندوق الشاحنة مفتوحًا ليصطدم باللوحة الإرشادية، وأدى إلى انفصال الشاحنة عن القلاب ونجاة السائق الباكستاني بأعجوبة بعد أن استقر به الحال في الطريق المقابل.
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طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ يوم واحد
هذا سائق حمار لماذا لا يوقفها على جانب الطريق ويتفادى كل ماحصل.
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ يوم واحد
المصيبه اللي يصور وينتظر كارثه عشان يوثق الحدث ويكون اول واحد ينشر الفيديو
الاولى تحذير قائد الشاحنه !!!!
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ يوم واحد
يقدر يوقف يمين ويتدارك هذه المشكلة !
المفترض تسحب منه الرخصة
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ يوم واحد
المفروض المصور ينطلق بسيارته وينبه السائق وليس همه التصوير فالخسائر جسيمة السيارة واللوحات والرجل قد يكون أصيب إصابات خطيرة هذا اذا ما توفى فالله المستعان
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ يوم واحد
شلون الخلل بالصندوق بس والا حتى الشاحنه مايقدر يوقفها ؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,
,, المهم السايق وعابري الطريق سليمين ,, الباقي يهون ..
طاهر[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ يوم واحد
اهم شي ينتشر الفيديو والا سلامة سائق الشاحنة وباقي الناس في الشارع بالطقاق 😒
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30207 ] نشر منذ يوم واحد
شفت المقطع
الله سلمه
بس وين عيونه هالأحول معقوله ماشاف الصندوق🤔
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 22 ساعة
الله الحامي