بالفيديو.. حقيقة اصطدام شاحنة بلافته إرشادية على طريق مطار ينبع

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مصادر عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام شاحنة بإحدى اللافتات الإرشادية في محافظة ينبع، وانفصال الشاحنة عن القلاب.

وأوضحت المصادر أن الحادث المسجل في مقطع الفيديو وقع منتصف شهر رمضان الماضي وليس يوم الأربعاء الماضي كما ورد في الأنباء المتداولة.

وأضافت أن حادث الشاحنة وقع على طريق مطار ينبع قبل دوار الطائرة سابقًا؛ بسبب خلل في نظام الهيدروليك مما تسبب بترك صندوق الشاحنة مفتوحًا ليصطدم باللوحة الإرشادية، وأدى إلى انفصال الشاحنة عن القلاب ونجاة السائق الباكستاني بأعجوبة بعد أن استقر به الحال في الطريق المقابل.

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