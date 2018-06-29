الجيش الوطني الليبي يسيطر على ” درنة ” بالكامل
كشف القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس الخميس، عن تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير ” درنة ” بالكامل، مشيرًا إللى بدء عهد جديد من الحرية والأمن؛ بعد عودة ” درنة ” لحضن الوطن، على حد وصفه.
وجاء ذلك على خلفية استمرار العمليات العسكرية في ” درنة ” 6 أسابيع؛ وذلك بعد أن كانت تحت سيطرة عدد من التنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، وأُعلنت أول إمارة إسلامية تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في ليبيا وأفريقيا.
من الجدير بالذكر أيضًا أن لـ ” درنة ” أهمية استراتجية؛ لموقعها الجغرافي بالقرب من الحدود مع مصر على الطريق المؤدي إلى بنغازي، ووقوعها على الساحل الليبي في منطقة الشرق.
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 24 دقيقة
انتصار الجيش الوطنى الليبى فى #درنة هو صفحة جديدة فة مسيرة حافلة بالانجازت التى يفخر بها كل ليبى وعربى حر الله ايوفق جيش الليبي و شكرا لكم و الله يسعدكم كما أسعدتم شعب ليبيا 🇲🇷🇲🇷
ماجد[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 23 دقيقة
ولله الحمد الجيش الوطني الليبي قضئ علا مليشيات الارهابيه في درنه وبنغازي وقطر محور الشر للدول العربيه وبعد تصريحات حفتر ابطال ليبيا قادرين علا دحر الإرهاب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 22 دقيقة
الجيش الوطني هو الشوكة لأى وطن وبدونه لن ينعم اي بلد بالاستقرار
وهذا ما توقعناه في السنوات الماضية للجيش الليبي وخاصة في شرق البلاد وبالتحديد في برقه منذ بداية تكوينه او إعادة تجهيزه منذ اربع سنوات .