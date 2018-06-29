الجيش الوطني الليبي يسيطر على ” درنة ” بالكامل

طرابلس(صدى):

كشف القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس الخميس، عن تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير ” درنة ” بالكامل، مشيرًا إللى بدء عهد جديد من الحرية والأمن؛ بعد عودة ” درنة ” لحضن الوطن، على حد وصفه.

وجاء ذلك على خلفية استمرار العمليات العسكرية في ” درنة ” 6 أسابيع؛ وذلك بعد أن كانت تحت سيطرة عدد من التنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، وأُعلنت أول إمارة إسلامية تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في ليبيا وأفريقيا.

من الجدير بالذكر أيضًا أن لـ ” درنة ” أهمية استراتجية؛ لموقعها الجغرافي بالقرب من الحدود مع مصر على الطريق المؤدي إلى بنغازي، ووقوعها على الساحل الليبي في منطقة الشرق.