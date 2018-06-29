عضو شورى يكشف أسباب رفض رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور محمد الخنيزي، عضو مجلس الشورى، عن أسباب رفض المجلس إقرار توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال شهريًا.

وأوضح ” الخنيزي ” ، أنه تم رفض التوصية لافتقارها عناصر أساسية، مشيرًا إلى أنها لم تستند إلى دراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة أي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه كان لابد مشاركة الأطراف ذات العلاقة لوضع تصورًا واضحًا للنتائج المترتبة على تطبيقها، وإجراء حسابات ودراسات اقتصادية متعمقة.

وأكد أن رفع الأجور إلى 6 ألاف ريال شهريًا، من شأنه إعاقة توطين محلات التجزئة الصغيرة كالبقالات والبوفيهات؛ لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، وبالتالي إغلاقها.

يذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض التوصية المقدمة من العضو فه بن جمعة لمكافحة مشكلة البطالة بين المواطنين، حيث طالب برفع الحد الأدنى لاحتساب اشتراك السعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 ألاف شهريًا.