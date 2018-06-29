عضو شورى يكشف أسباب رفض رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
كشف الدكتور محمد الخنيزي، عضو مجلس الشورى، عن أسباب رفض المجلس إقرار توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال شهريًا.
وأوضح ” الخنيزي ” ، أنه تم رفض التوصية لافتقارها عناصر أساسية، مشيرًا إلى أنها لم تستند إلى دراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة أي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية.
وأشار إلى أنه كان لابد مشاركة الأطراف ذات العلاقة لوضع تصورًا واضحًا للنتائج المترتبة على تطبيقها، وإجراء حسابات ودراسات اقتصادية متعمقة.
وأكد أن رفع الأجور إلى 6 ألاف ريال شهريًا، من شأنه إعاقة توطين محلات التجزئة الصغيرة كالبقالات والبوفيهات؛ لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، وبالتالي إغلاقها.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض التوصية المقدمة من العضو فه بن جمعة لمكافحة مشكلة البطالة بين المواطنين، حيث طالب برفع الحد الأدنى لاحتساب اشتراك السعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 ألاف شهريًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 39 دقيقة
باالله فكونا منه ياصدى
من أسمه أنسدت نفسي😡
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 15 دقيقة
بمنطور اقتصادي بحث، رفع الحد الأدنى للاجور “ممكن يكون للناس حلو ويبونه بالبداية” ولكن بالحقيقة في عدة عوامل تأثر عليه : ١- اقتصادنا يتجهه للسعودة والقطاع الخاص متفكك ولو رفعنا الحد الادنى معناه بتقل نسبة السعودة بالشركات الخاصة عاملة والشركات الصغيرة إلى متوسطة خاصة.. يتبع
ماجد[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 14 دقيقة
كان في توصية من أحد اعضاء مجلس الشورى يطلب فيه رفع الحد الادنى من أجور السعوديين في القطاع الخاص بحيث يكون أقل راتب ٦ الاف بدلا من ٣ الاف. يعني لو الشركة حطت راتبك أقل من ٦ الاف فما تحسب في نسبة السعودة. هذه التوصية بعد التصويت عليها تم رفضها ! الكل الأن يسأل ليش المجلس رفضها؟!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 12 دقيقة
من التعليلات المذكورة:
رفع الحد الادنى من الاجور الى ٦ الاف راح يؤدي الى تقليل نسبة السعوديين في القطاع الخاص.
والسبب أن وزارة العمل اضافة مؤخرا تكاليف اضافية على الشركات لجلب عامل اجنبي. بحيث تتساوى تكاليف توظيف الاجنبي مع الموظف السعودي براتب ٣ الاف فيكون في فرصة للمنافسة
ابوعاصم[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههه طيب لو فيه خفض للرواتب توافق ا عليه بدون دراسه