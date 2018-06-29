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صور صادمة ترصد تحطيم منزل أيمن زيدان في دمشق

صور صادمة ترصد تحطيم منزل أيمن زيدان في دمشق
أماني الغامدي(صدى):

تعرض منزل الفنان السوري أيمن زيدان ، للتخريب والهدم على يد مجموعة من المجهولين في دمشق ما أصابة بحالة من الجزن اليأس .

ونشر أيمن صورًا لمنزله في دمشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ن عرض بها المنزل قبل التخريب وبعده .

وقد بدا المنزل في الصّور الّتي شارك زيدان جُمهوره بها محطّمًا، فكتب : “ لا ادري لماذا خطر لي ان اتفقده… بيتي قبل وبعد. بعد رحلة عمر مضنية، كنت اعتقد انه سيكون ملاذي لما تبقى من العمر. حياة جديرة بالسخرية ” .

كما التقطَ أيمن صورةً لأرشيفه الفني الذي طالهُ أيضًا الخراب، وأرفقها بالتّعليق الآتي: “ بعض من ارشيف سنوات الجهد الغابرة ”.


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