5 نصائح لتقوية علاقتك الزوجية

أماني الغامدي(صدى):

قدمت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، 5 نصائح كفيلة بتقوية العلاقة الزوجية التي لا شك أنها تعتمد على عدة أسس ومعايير.

ممارسة هوايات مشتركة

تسهم بشكل كبير، في تقوية العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث يتقارب الزوجان أكثر من أي وقت خلال ممارسة هذه الهوايات، ويقضيان وقتًا ممتعًا سويًا.

التعبير عن الحب

اتباع وسائل بسيطة للتعبير عن الحب كإرسال رسائلة رومانسية لشريك الحياة باستمرار، يعيد الدفء المفقود للعلاقة الزوجية، ويحميها من أي خطر يهدد استقرارها.

مواجهة المشاكل

يتجنب بعض الأزواج مواجهة المشاكل ويفضلون عدم الخوض فيها، وهذا أمر غير صحي، لأنه كلما تأجلت المشكلة تفاقمت أكثر وازدادت صعوبة حلها، لذلك يجب على الزوجين أن يسعيا معًا لمواجهة المشاكل وحلها.

لا تخفي الأسرار

يؤثر إخفاء الأسرار عن الشريك بصورة سلبية، ويعمل على بث الشكوك بين الزوجين، ويقلل الثقة المتبادلة بينهما وهو ما يضفي جوًا من القلق وعدم الاستقرار على الحياة الزوجية.

تفادي الضغط والسيطرة

يجب أن يتفادى الزوجان الضغط ومحاولة السيطرة، لأن الطرفين يجب أن يحظيا بهامش من الحرية ويمارسا نشاطات خارج حياتهما الزوجية لتحقيق التوازن.