إبل أمير قطر تصل إيران
بدأت ألاف الإبل المملوكة لقطريين ومن بينهما الإبل العائدة لأمير قطر، في الوصول إلى الصحراء الذهبية بإيران، بعد خروجها من المراعي السعودية.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم، عن بدء وصول الألاف من الإبل العائدة إلى قادة تنظيم الحمدين وعلى رأسهم أمير قطر بالإضافة إلى قطريين أخرين، إلى إيران.
يأتي ذك بعد قرار النظام القطري إخراج إبله من المراعي السعودية، حيث وافق المسئولون الإيرانيون على السماح للإبل القطرية بالرعي في منطقة الصحراء الذهبية الواقعة في نطاق محافظة فار” وسط إيران.
وذكرت وسائل الإعلام أنه كان من الممكن للحكومة الإيرانية نقل الإبل إلى مناطق رعوية أفضل، إلا أنها سمحت بنقلها إلى هذه المنطقة بالرغم من قلة الغطاء النباتي فيها.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ يوم واحد
وتركيا تنقل لهم البقر
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ يوم واحد
وتركيا تنقل لهم البقر
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ يوم واحد
خلاصة الموضوع قرب انتهاء تنظيم الحمدين وجالسين يشلون ممتلكاتهم من قطر
عمار[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ يوم واحد
باي باي ناقه 😈✋🏻
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 22 ساعة
تبديل بهائم
اللهم لاشماتة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 19 ساعة
من بين كل الامور ذات الخطورة والاهمية كان اهتمامهم منصب على البعارين في المقام الاول وليذهب الشعب الى الجحيم , مبروك عليكم الإيرانيين جتكم بعارين بالمجان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 19 ساعة
بعارينهم راح تلقى عند طواغيت ايران مالقته طائرات صدام ,,
,, راحت ولم تعد ,,
ابو مكراد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 17 ساعة
ايش المشكله من اللي خذا بعارينهم
عز الله اني تعبان اليوم المدام صار لها شهر عند
اهلها
غندورة[ عدد التعليقات: 10511 ] نشر منذ 11 ساعة
البل محتاجة راعي.
أدعوا القرداوي وعزمي حمارة😂🤣