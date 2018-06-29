إبل أمير قطر تصل إيران

طلال الضوي(صدى):

بدأت ألاف الإبل المملوكة لقطريين ومن بينهما الإبل العائدة لأمير قطر، في الوصول إلى الصحراء الذهبية بإيران، بعد خروجها من المراعي السعودية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم، عن بدء وصول الألاف من الإبل العائدة إلى قادة تنظيم الحمدين وعلى رأسهم أمير قطر بالإضافة إلى قطريين أخرين، إلى إيران.

يأتي ذك بعد قرار النظام القطري إخراج إبله من المراعي السعودية، حيث وافق المسئولون الإيرانيون على السماح للإبل القطرية بالرعي في منطقة الصحراء الذهبية الواقعة في نطاق محافظة فار” وسط إيران.

وذكرت وسائل الإعلام أنه كان من الممكن للحكومة الإيرانية نقل الإبل إلى مناطق رعوية أفضل، إلا أنها سمحت بنقلها إلى هذه المنطقة بالرغم من قلة الغطاء النباتي فيها.