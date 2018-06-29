فرض غرامة مالية على رئيس الوزراء الكندي لسبب غريب
تعرض رئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو ” ، للإجبار على دفع غرامة قدرها مائة دولار، لانتهاكه قواعد تضارب المصالح، بسبب عدم كشفه عن نظارات شمسية حصل عليها كهدية من أحد مسؤولي المقاطعات “ويد ماكلوشلان ” ، العام الماضي.
وتم فرض الغرامة على ” ترودو ” ليس بسبب الهدية، ولكن لعدم إفصاحه عنها خلال ثلاثين يومًا، بناءً على قوانين فيدرالية، وكانت الهدية عبارة عن زوجين من النظارات الشمسية المغطاة بالجلد، قُدمت له خلال زيارة الأمير ” إدوارد ” في يونيو من العام الماضي 2017م.
ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن هناك خطأ إداريًا تسبب في عدم الكشف عن هذه الهدية خلال المهلة المحددة، طبقًا للقوانين الفيدرالية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياسلام سلم ياسلام ,,
,, المثل قال // تحاسبوا وصيروا اخوان ,,
,, ياليت الكل يطبق هاالقانون ,,,