فرض غرامة مالية على رئيس الوزراء الكندي لسبب غريب

أوتاوا(صدى):

تعرض رئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو ” ، للإجبار على دفع غرامة قدرها مائة دولار، لانتهاكه قواعد تضارب المصالح، بسبب عدم كشفه عن نظارات شمسية حصل عليها كهدية من أحد مسؤولي المقاطعات “ويد ماكلوشلان ” ، العام الماضي.

وتم فرض الغرامة على ” ترودو ” ليس بسبب الهدية، ولكن لعدم إفصاحه عنها خلال ثلاثين يومًا، بناءً على قوانين فيدرالية، وكانت الهدية عبارة عن زوجين من النظارات الشمسية المغطاة بالجلد، قُدمت له خلال زيارة الأمير ” إدوارد ” في يونيو من العام الماضي 2017م.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن هناك خطأ إداريًا تسبب في عدم الكشف عن هذه الهدية خلال المهلة المحددة، طبقًا للقوانين الفيدرالية.