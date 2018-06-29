كيف تعلمت كيت ميدلتون اللغة العربية وآيات من القرآن الكريم؟!

لندن(صدى):

كشف موقع ” الديلي ميل ” البريطانية، معلومات مثيرة للاهتمام عن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حيث تعلّمت اللغة العربية وآيات من القرآن الكريم، كما أنها اعتادت الاحتفال بشهر رمضان عندما كانت في إحدى الحضانات بالأردن.

وبالتطرق للتفاصيل، انتقلت عائلة ” ميدلتون ” إلى الأردن في العام 1984؛ وذلك عندما كانت كيت في عمر العامين ، بعدما انتقل والدها مايكل إلى عمان؛ لأجل عمله الذي كان يشغل فيه منصب مدير الخطوط الجوية البريطانية.

حيث كان الروتين اليومي يدور حول جلوس الأولاد في دائرة وغناء ” Wincy Spider ” بالإنجليزية والعربية، كما كانوا يقرأوا آيات من القرآن؛ لتحسين لغتهم العربية ويسمعون قصصًا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمر بن الخطاب؛ والهدف منها كان تعزيز مفهوم الاحترام والمحبة.

وكان يُحتفل بعيد الميلاد وارتداء زي ” بابا نويل ” وأيضًا في عيد الفطر بنهاية رمضان، حيث كان الطبّال يزور الأولاد لتسليتهم.

من الجدير بالذكر أن الأمير ” وليام ” زار أخيرًا معالم جرش التاريخية الأثرية هذا الأسبوع والتقط صورًا في نفس البقعة التي تصوّرت بها زوجته في مرحلة الطفولة، ولم ترافقه ” كيت ” ؛ لانشغالها في رعاية طفلهما ” لويس ” .

وعلق الأمير ” وليام ” قائلاً: ” أحبت كيت هذا المكان كثيرًا، وشعرت بالاستياء؛ لأنني أتيت من دونها ” .