مؤسس ” أبراج ” على أعتاب السجن بسبب 300 مليون دولار

ابوظبي(صدى):

يقترب عارف نقفي، مؤسس مجموعة ” أبراج ” القابضة في مدينة دبي، من دخول السجن لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بسبب شيكات دون رصيد بقيمة 300 مليون دولار.

حيث بيّن حبيب الملا، محامي ” نفقي ” ، أن محكمة في مدينة الشارقة، ستصدر حكمًا في القضية ضد مؤسس ” أبراج ” ، والتي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الأوسط، وذلك في الخامس من يوليو المقبل.

فيما قال المحامي عصام التميمي، ممثل المدعين، أن الإدعاء يطالب بسجن نقفي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تحريره ثلاث شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنه تم التوجه إلى القضاء بعد ظهور نية ” نفقي ” في عدم تسديد الدين، الأمر الذي نفاه ” الملا ” ، مؤكدًا أن موكله ينوي تسديد الدين.

يشار إلى أن ” نفقي ” لم يحضر الجلسة لوجوده خارج الإمارات، وكان النائب العام الإماراتي، قد أصدر مذكرة توقيف في حقه.

جدير بالذكر، أن عارف نقفي، هو مستثمر باكستاني، يبلغ من العمر 57 عامًا، قام بتأسيس مجموعة ” أبراج ” القابضة في عام 2002م، وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار.