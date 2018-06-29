مؤسس ” أبراج ” على أعتاب السجن بسبب 300 مليون دولار
يقترب عارف نقفي، مؤسس مجموعة ” أبراج ” القابضة في مدينة دبي، من دخول السجن لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بسبب شيكات دون رصيد بقيمة 300 مليون دولار.
حيث بيّن حبيب الملا، محامي ” نفقي ” ، أن محكمة في مدينة الشارقة، ستصدر حكمًا في القضية ضد مؤسس ” أبراج ” ، والتي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الأوسط، وذلك في الخامس من يوليو المقبل.
فيما قال المحامي عصام التميمي، ممثل المدعين، أن الإدعاء يطالب بسجن نقفي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تحريره ثلاث شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنه تم التوجه إلى القضاء بعد ظهور نية ” نفقي ” في عدم تسديد الدين، الأمر الذي نفاه ” الملا ” ، مؤكدًا أن موكله ينوي تسديد الدين.
يشار إلى أن ” نفقي ” لم يحضر الجلسة لوجوده خارج الإمارات، وكان النائب العام الإماراتي، قد أصدر مذكرة توقيف في حقه.
جدير بالذكر، أن عارف نقفي، هو مستثمر باكستاني، يبلغ من العمر 57 عامًا، قام بتأسيس مجموعة ” أبراج ” القابضة في عام 2002م، وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار.
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 40 دقيقة
هل حان دور الإمارات لتصفية بعض المستثمرين
وخصوصا هناك من يغسل أموالة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعيداعن المثال بشركة #ابراج_كابيتال
الحوكمة ثم الحوكمة
الانتقال من الحكي والكلام التنظيري حول الحوكمة
الى ١-التطبيق ٢-تفعيل حقيقي للجان التي تعزز او تؤكدassure تطبيق الحوكمة ٣-تفعيل حقيقي لدور الأعضاءالمستقلين في المجلس ولجانه وألا يكونوا تكملةعدد اوجزء من تكتلات المجلس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعيداعن المثال بشركة #ابراج_كابيتال
الحوكمة ثم الحوكمة
الانتقال من الحكي والكلام التنظيري حول الحوكمة
الى ١-التطبيق ٢-تفعيل حقيقي للجان التي تعزز او تؤكدassure تطبيق الحوكمة ٣-تفعيل حقيقي لدور الأعضاءالمستقلين في المجلس ولجانه وألا يكونوا تكملةعدد اوجزء من تكتلات المجلس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 20 دقيقة
نصابين كبار ,,
,, ياويل من دارت عليه الدواير ,,