دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها العارية على البحر

أماني الغامدي(صدى):

اشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها عدد من الصور بملابس عارية على البحر برفقة زوجها المنتج محمد الترك في جزر المالديف .

وأطلت دنيا بطمة في الصور برداء أسود قصير وشفاف، عاري الكتفين والذراعين، ارتدته فوق ملابس البحر ، حيث كانت تستجم مع زوجها على شاطئ البحر.

وعبّر عدد من المتابعين عن إستيائهم الشديد من إطلالتها، ووصفوها بالجريئة جداً، مؤكدين أنهم لم يعتادوا على رؤيتها بمثل هذه الملابس.

وكانت بطمة قد كشفت أن الرحلة كانت بتنظيم مفاجئ من زوجها، حيث كتبت: ” رحلة استجمام ورلااااكس وراحة انا والحب بجزر المالديف.. شكرًا عمري على المفاجأة ” .