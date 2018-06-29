خوفا من الانتقام الأمريكي.. شركة كبرى توقف صفقة بيع طائرات لإيران

باريس(صدى):

أوقفت شركة ” إي.تي.أر ” الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات في باريس، صفقة بيع الطائرات لإيران؛ تجنبًا للعقوبات الأمريكية الجديدة.

من جانبه، كشف كريستيان شيرر الرئيس التنفيذي للشركة، عن ضرورة تخلي الشركة الإقليمية المصنعة للطائرات عن تسليم ما تبقى من الطائرة التي طلبتها إيران بسبب إعادة العقوبات الأمريكية.

وأشار ” شيرر ” إلى أنه كان من المتوقع أن تتسلم إيران حوالي 20 طائرة بدءًا من عام 2018، إلا أن الشركة أعلنت إلغاء أولى صفقاتها لتسليم إيران 12 طائرة من إنتاجها من الطائرات الخاصة بالرحلات قصيرة ومتوسطة المدى.

كما أكد، أن الشركة ستضطر لإلغاء الصفقة إذا لم تحصل على إعفاء من السلطات الأمريكية بعد قرار واشنطن بتفعيل العقوبات ضد طهران، بعد خروجها من الاتفاق النووي.

يشار إلى أن شركة بيجو للسيارات وتوتال النفطية العملاقة كانت قد ألغت عدة عقود مع طهران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران.