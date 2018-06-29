تجميد الحسابات المصرفية لحزب رئيس الوزراء الماليزي السابق
جمدت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا، الحسابات المصرفية لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، والذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرازق.
وأوضحت الهيئة، أن هذا الإجراء جاء في إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي)، حيث تلقى هذا الحزب أموالًا من الصندوق الذي يقع محل تحقيقات في قضايا غسل أموال في ما لا يقل عن 6 دول.
وكانت ماليزيا اتخذت خطوة لإغلاق التحقيق بشأن الصندوق، لكنها تراجعت وأعادت فتح التحقيق مرة آخرى الشهر الماضي بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذي هزم التحالف الذي يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو بعد حكم البلاد لأكثر من 60 عامًا.
وتقدر القيمة الإجمالية للأموال المختلسة من الصندوق نحو 4.5 مليار دولار، حيث تم تحويل 700 مليون دولار منها إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الوزراء السابق نجيب.
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا كلام غير دقيق
رئيس الوزراء السابق اغلب تصريحاته كاذبه وطلع حرامي ونصاب وكله غرقان بالفساد مع مسؤولين من الامارات والسعوديه
انا ما اقول القوات الماليزيه كانت على الارض في قلب المعركه بس اكيد لها مشاركات استشارية ودعم والحكومه القديمه تكذب من اجل الرأي العام الماليزي
ماجد[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 38 دقيقة
أكبر عملية فساد بالتاريخ بطلها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 36 دقيقة
في كل دول العالم المتهمين بالفساد اي زول بعرف بالاسم
بالتفاصيل الممله
اسمه /عمره /المبالغ الاتحصل عليها بطرق غير مشروعه وتتم المحاكمة لكل زول مد يده علي مال الشعب عيان بيان
رئيس الوزراء الماليزي كل القنوات نقلت الخبر حتي العالمية
هنا من استدعوك معناها الموضوع مات لحق امات طه
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 36 دقيقة
اعلان وزير الدفاع الماليزي.. اهم ما فيه هو الاعلان اهم من مجرد الانسحاب. كان بالامكان سحبها بدون الاعلان. لكن لا. اعلان من اجل ان يسمع اليمني المظلوم ويسمع من في العالم عدالة مهاتير رئيس الوزراء الماليزي. كذلك ضربة للتحالف واظهارهم امام العالم انهم ظلمة ومعتدون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 17 دقيقة
على قولة القايل // من يضحك اولاً يبكي دم أخيراً ,,
,, وقالوا كذالك // حبل الكذب قصير ,,