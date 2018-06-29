تجميد الحسابات المصرفية لحزب رئيس الوزراء الماليزي السابق

كوالالمبور(صدى):

جمدت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا، الحسابات المصرفية لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، والذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرازق.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الإجراء جاء في إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي)، حيث تلقى هذا الحزب أموالًا من الصندوق الذي يقع محل تحقيقات في قضايا غسل أموال في ما لا يقل عن 6 دول.

وكانت ماليزيا اتخذت خطوة لإغلاق التحقيق بشأن الصندوق، لكنها تراجعت وأعادت فتح التحقيق مرة آخرى الشهر الماضي بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذي هزم التحالف الذي يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو بعد حكم البلاد لأكثر من 60 عامًا.

وتقدر القيمة الإجمالية للأموال المختلسة من الصندوق نحو 4.5 مليار دولار، حيث تم تحويل 700 مليون دولار منها إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الوزراء السابق نجيب.