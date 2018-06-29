توقعات بتحقيق ” أوبك ” مكاسب بالحصص السوقية على حساب النفط الصخري الأمريكي

عادل الحربي (صدى):

اختتم يوم الجمعة الماضي الاجتماع الوزاري الـ 174 لمنظمة ” أوبك ” ، حيث أكد تقرير شركة ” وود ماكينزي ” لاستشارات الطاقة أن ” أوبك ” أظهرت قوة وتماسكا ووحدة غير مسبوقة إلى جانب النجاح في الوصول إلى الحلول الوسطية الماهرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحقق ” أوبك ” مكاسب في الحصص السوقية في العام المقبل على حساب النفط الصخري الأمريكي، كما أشار التقرير إلى أن إن المملكة وروسيا عملتا بجد لمعالجة القضايا المختلفة، التي تواجه المجموعة وشركاءها من خارج ” أوبك ” والتغلب على مخاوف.

وذلك على خلفية توقعات غير مؤكدة بشأن العرض لاثنين من أعضاء ” أوبك ” الرئيسيين ” إيران وفنزويلا ” إلى جانب إلحاح من الحكومة الأمريكية على معالجة الأسعار المرتفعة.