” الجمارك ” تضبط 1.8 مليون سلعة مغشوشة في 5 أشهر

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، عيسى العيسى، عن ضبط 1.769.315 سلعة مقلدة ومغشوشة خلال 5 أشهر من بداية العام الجاري 2018م، وذلك من تاريخ 31 / 5 / 2018 بقيمة بلغت 48.2 مليون ريال.

وأوضح المتحدث باسم ” الجمارك ” ، أن الكميات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خلال هذه الفترة، بكميات ووحدات تصل إلى 71.534 طنًا متريًا، 27.291 ” وحدة/علب ” ، 3.252.222 كيلو جرامًا صافيًا، كما سجلت 28.247 كيلو جرامًا قائمًا، 22.552 كيلو جرامًا مغلفًا.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للجمارك تعتزم إصدار عقوبات مشددة حيال المستوردين المخالفين لنظامها، والتي تصل إلى السجن، فضلًا عن مضاعفة العقوبات إلى ثلاثة أضعافها.