بالفيديو.. عروس تنفذ فكرة طريفة بدلا من إلقاء باقة الزهور

القاهرة(صدى):

نفذت عروس مصرية فكرة مبتكرة وطريفة لتهدي من خلالها باقة الزهور لإحدى صديقاتها من غير المتزوجات، بدلا من الطقس التقليدي بإلقائها.

ووضعت العروس باقة الزهور داخل صندوق زجاجي وأغلقته بقفل، ثم أخذت في توزيع المفاتيح على صديقاتها واحدًا فقط منها يستطيع فتحه، لتظفر الفتاة سعيدة الحظ بالباقة.