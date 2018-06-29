بالفيديو.. عروس تنفذ فكرة طريفة بدلا من إلقاء باقة الزهور
نفذت عروس مصرية فكرة مبتكرة وطريفة لتهدي من خلالها باقة الزهور لإحدى صديقاتها من غير المتزوجات، بدلا من الطقس التقليدي بإلقائها.
ووضعت العروس باقة الزهور داخل صندوق زجاجي وأغلقته بقفل، ثم أخذت في توزيع المفاتيح على صديقاتها واحدًا فقط منها يستطيع فتحه، لتظفر الفتاة سعيدة الحظ بالباقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 1 ساعة
خطييييييرة👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 1 ساعة
مسألة طقطقه ,,