الصحافة الإنجليزية شامتة: ” يوم اختفى الألمان “

ماجد محمد(صدى):

تحدَّت الصحافة العالمية عن خروج المنتخب الألماني لكرة القدم من منافسات مونديال روسيا 2018 المفاجئ، لكونه حامل اللقب، إلا أن الصحافة الإنجليزية كان لها طريقة مختلفة في تناول الحدث.

وتناولت الصحافة الإنجليزية، الأمر بنوع من ” الشماتة ” ؛ لكون هناك منافسة قوية بين المنتخب الألماني والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، فركَّزت الصفحات الأولى من الصحف المحلية على موضوعين ” الشماتة ” و ” لا تذكروا النتيجة ” .

وذلك إضافة إلى لقطة على السطر ” لا تذكر الحرب ” من قبل البرنامج البريطاني التليفزيوني الكوميدي الشهير ” فولتي تورس ” .

بينما حملت الصفحات الخلفية للصحف المحلية، شكل مختلف من تناول النتيجة المفاجئة، فكتبت صحيفة ” ستار ” : ” لا تذكروا نظام حكم الفيديو المساعد ” في إشارة إلى أول هدف كوري احتسب بعد مراجعة نظام الفيديو.

كما كتبت صحيفة ” ذا تايمز ” : ” يوم اختفى فيه الألمان ” وذلك على صورة لسنوج هيونج لاعب المنتخب الكوري الجنوبي الذي سجَّل الهدف الثاني في شباك ألمانيا.

ونشرت صحيفة ” ذا صن ” جدول المجموعة السادسة بتواجد المنتخب الألماني في قاع الترتيب برفقة صورة للمدرب الغاضب يواخيم لوف، وفوق ذلك كان هناك تجميع لصرخات لاعبي ومدربي المنتخب الإنجليزي “السير بوبي تشارلتون وستيوارت بيرس وكريسيي وادلي وتيري فينابلز وجاريث ساوثجيت وفرانك لامبارد وكل مشجع إنجليزي.. هذا لكم ” ، بالإضافة إلى تعليمات بـ ” التوقف فجأة والحفاظ على الابتسام عند الشعور بالدونية ” .

بينما علَّقت صحيفة ” ديلي ميل ” على وجوه مسعود أوزيل وتوماس مولر ومشجع ألماني الحزينة إنه ” شيء رائع ” ، ووصفت صحيفة ” ديلي تيلجراف ” الهزيمة بـ ” الذل التاريخي ” ، ووصفتها ” ذا جارديان ” بـ ” نهاية العالم ” .