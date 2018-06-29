نشر : منذ 2 ساعتين 802 2 منوعات بالفيديو..سرقة سيارة من أمام منزل صاحبها في 30 ثانية متابعات(صدى): أظهر مقطع فيديو لحظة قيام لصان بسرقة سيارة من أمام منزل صاحبها، في أقل من دقيقة. وأوضح المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة،أمس الخميس، قيام اللصان بسرقة السيارة في وقت قياسي، وفرا هربًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلهم يجون يسرقون سيارتي قدامي
قسم باالله والي رفعها سبع
لأحرقهم حرق😡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت يمسكونهم ويقصوا اياديهم عقاباً لهم وعبرةً لغيرهم ,,