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بالفيديو..سرقة سيارة من أمام منزل صاحبها في 30 ثانية

بالفيديو..سرقة سيارة من أمام منزل صاحبها في 30 ثانية
متابعات(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام لصان بسرقة سيارة من أمام منزل صاحبها، في أقل من دقيقة.

وأوضح المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة،أمس الخميس، قيام اللصان بسرقة السيارة في وقت قياسي، وفرا هربًا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليت يمسكونهم ويقصوا اياديهم عقاباً لهم وعبرةً لغيرهم ,,

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