رغم الهدنة.. غارات وبراميل متفجرة تستهدف درعا

دمشق(صدى):

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس ،استهداف طائرات النظام السوري الى أماكن في الريف الشرقي لدرعا السورية بالغارات والبراميل المتفجرة.

كما رصد المرصد السوري سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل المعارضة بعد منتصف الليل على مناطق سيطرة قوات النظام السوري بمدينة درعا.

وكانت هدنة مدينة درعا السورية قد دخلت حيز التنفيذ لمدة 12 ساعة من منتصف ليل الخميس إلى منتصف ظهر الجمعة، حيث توصلت فصائل المعارضة في درعا إلى الهدنة مع روسيا بعد محادثات بين الجانبين.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد، بأن ضربات جوية أودت بحياة 46 شخصاً، من بينهم أطفال، في أجزاء تسيطر عليها المعارضة بمحافظة درعا.