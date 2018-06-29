النقل: الرياض – بيشة أكثر الطرق تجاوزًا للسرعة

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائيات حديثة أصدرتها وزارة النقل عن الطرق الأكثر تجاوزًا لسرعة السيارات الصغيرة، والشاحنات .

وبينت الإحصائيات أن طريق الرياض – بيشة أكثر الطرق تجاوزا لسرعة السيارات الصغيرة، إذ بلغت نسبة المركبات المتجاوزة 46% من إجمالي السيارات، فيما جاء طريق الوجه – أملج الأكثر تجاوزا لسرعة الشاحنات بنسبة 70%.

وأظهرت أن منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة حركة مرورية على مستوى المملكة خلال شهر مايو الماضي، بإجمالي رحلات 25.3 مليون رحلة.

فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ14.1 مليون رحلة. وسجل طريق الحرمين مكة – جدة النسبة الأعلى في كثافة حركة السيارات التي بلغت 2.8 مليون رحلة بمتوسط 85256 رحلة للسيارات الصغيرة و6356 للشاحنات.

وسجل الطريق الموازي جدة – مكة 2.4 مليون رحلة، بمتوسط 72226 رحلة للصغيرة و7956 للشاحنات. وبلغ عدد الرحلات على مختلف طرق المملكة خلال الشهر ذاته 58 مليون رحلة، بزيادة 5.2% عن إبريل الماضي، والبالغة 55 مليون رحلة، فيما حقق مدخل الرياض من طريق القصيم أعلى معدل يومي للحركة المرورية بـ88 ألف مركبة.