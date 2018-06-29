إلغاء إعفاء ضريبة الطائرات التي تستأجرها الخطوط السعودية

عادل الحربي (صدى):

بعد أكثر من 40 عامًا على إعفاء الخطوط السعودية من ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ، صدر مرسوم ملكي بإلغاء إعفاء الضريبة.

جاء ذلك بعد توصية من مجلس الشورى في أبريل الماضي وموافقة مجلس الوزراء.

يذكر أن الخطوط السعودية تستأجر لعض الطائرات لتغطية الطلب خاصة في موسم الحج.