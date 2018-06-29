إلغاء إعفاء ضريبة الطائرات التي تستأجرها الخطوط السعودية
بعد أكثر من 40 عامًا على إعفاء الخطوط السعودية من ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ، صدر مرسوم ملكي بإلغاء إعفاء الضريبة.
جاء ذلك بعد توصية من مجلس الشورى في أبريل الماضي وموافقة مجلس الوزراء.
يذكر أن الخطوط السعودية تستأجر لعض الطائرات لتغطية الطلب خاصة في موسم الحج.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30167 ] نشر منذ 40 دقيقة
ياريت تشوفون حل لشركةالكهرباء
أكلت الناس لحم ورمتهم عظم
الشهر الماضي زودوا مقدار٥٠ريال
لجس نبض الناس
سكتنا وسددنا
يوم شافونا سكتنا
الشهر هذا الي راح نزلوها دبل
الناس أنهبلت محد مصدق
كننا في حلم🤔