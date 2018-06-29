بالفيديو.. مشاجرة بين سيدات في مطار بيروت بسبب ” معسل “

فيصل إبراهيم (صدى):

نشب خلاف امتد إلى الاشتباك بالأيدي في مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت ،وذلك بعد أن رفض أمن المطار السماح لراكبة بحمل علبه ” معسل ” معها في حقيبتها.

وأثناء محاولة الراكبة لاقناع رجل الأمن بالسماح لها بحمل المعسل معها ، طالبتها سيدة أخرى بالخروج من الطابور كي تتمكن هي من تفتيش عفشها ومن ثم انهاء إجراءات السفر.

وأمام النقاش الذي لم يروق للسيدة ” صاحبة علبة المعسل” ارتفع صوتها وقامت بمد يدها والدخول في اشتباك استلزم تدخل المسافرين وأمن المطار واقتيادهما لمركز الأمن وفتح تحقيق بالواقعة.