بالفيديو.. مشاجرة بين سيدات في مطار بيروت بسبب ” معسل “
نشب خلاف امتد إلى الاشتباك بالأيدي في مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت ،وذلك بعد أن رفض أمن المطار السماح لراكبة بحمل علبه ” معسل ” معها في حقيبتها.
وأثناء محاولة الراكبة لاقناع رجل الأمن بالسماح لها بحمل المعسل معها ، طالبتها سيدة أخرى بالخروج من الطابور كي تتمكن هي من تفتيش عفشها ومن ثم انهاء إجراءات السفر.
وأمام النقاش الذي لم يروق للسيدة ” صاحبة علبة المعسل” ارتفع صوتها وقامت بمد يدها والدخول في اشتباك استلزم تدخل المسافرين وأمن المطار واقتيادهما لمركز الأمن وفتح تحقيق بالواقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 2 ساعتين
حريم ماعندهن سالفة🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 1 ساعة
خرمانه ايتها الخربانه …………..؟
,, وفوق هذا تمدين يدك ياقليلة الحياء والذوق ، عالم فلتانه ,,