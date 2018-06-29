بالفيديو..مشجع عربي يتزوج روسية ويرفض العودة لبلاده

موسكو(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل لمشجع مصري تزوج بفتاة روسية، جدلا واسعًا، حيث ظهر الشاب بصحبة فتاة روسية حسناء قال إنه تزوجها، خلال حضوره مونديال كأس العالم، معلنا عدم نيته في الرجوع لبلاده.

وأعرب الشاب المصري عن نيته للبقاء في روسيا وعدم الرجوع إلى مصر مجددًا، بعد زواجه من الحسناء الروسية، قائلاً: ” مصر حلوة بس أنا تزوجت هنا ومش راجع تاني “.

لترد عليه الحسناء الروسية، ناطقة العربية بصعوبة: “بحبك يا محمد أهلاً بالمصريين”.