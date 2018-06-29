بالفيديو..مشجع عربي يتزوج روسية ويرفض العودة لبلاده
أثار مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل لمشجع مصري تزوج بفتاة روسية، جدلا واسعًا، حيث ظهر الشاب بصحبة فتاة روسية حسناء قال إنه تزوجها، خلال حضوره مونديال كأس العالم، معلنا عدم نيته في الرجوع لبلاده.
وأعرب الشاب المصري عن نيته للبقاء في روسيا وعدم الرجوع إلى مصر مجددًا، بعد زواجه من الحسناء الروسية، قائلاً: ” مصر حلوة بس أنا تزوجت هنا ومش راجع تاني “.
لترد عليه الحسناء الروسية، ناطقة العربية بصعوبة: “بحبك يا محمد أهلاً بالمصريين”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30167 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتنلام
الجمال كله عندك
شكلي بسوي مثله😍😍
مسلسل خرج ولم يعد😂😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1470 ] نشر منذ 23 دقيقة
مصري وحصل هبرة لحمه على ميه بيضاء….
يالربع وش بلا الروسيات ممحونات لزوم ان رجالهم ناقصين…..
ضروري ابيع كم بعير وأندور لروسيا اجيب كم وحده لزوم نجر وملقاط وأعيان القبيله بالحلال..