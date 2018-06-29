ازدياد مطرد في عدد السعوديات العاملات بالمصانع

علي القحطاني (صدى):

كشفت إحصائيات حديثة عن زيادة كبيرة في عدد المواطنات العاملات بالمصانع، لاسيما في مجال الصناعات الدوائية والغذائية.

وبينت الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” ، تطور عدد العاملات من 5.480 عام 2014 إلى 7.501 في عام 2017. كما شهدت الأعوام الأخيرة إقبالاً مميزاً من قبل المستثمرات الصناعيات.

وأوضحت أن النساء الاكثر إقبالاً على المدن الصناعية في محافظة جدة حيث وصل عددهن 3.234 امرأة، جاءت عقبها مدينة الرياض بعدد 2.986 عاملة سعودية، لتأتي بعدها مدينة الدمام حيث وصل عدد العاملات في المدن الصناعية 1.121 عاملة. وتوزعت بقية السعوديات العاملات في المدن الصناعية ما بين المدينة المنورة ومنطقة عسير وحائل بعدد 102 و22 و3 عاملات.

وأشارت الهيئة إلى إنه استمراراً لإيمانها بأهمية دور المرأة في سوق العمل، فإنها تقوم بتطوير واحات ” مدن ” التي تعد بيئة عمل مناسبة ومحققة لطموحات المرأة وأهدافها، وملائمة لها في العمل والتنقل وغيرهما.