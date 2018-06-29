جریمة قتل بشعة تھز الأردن ضحیتھا زوج وزوجته

عمان (صدى):

ھزت جریمة قتل بشعة راح ضحیتھا مواطن أردني وزوجته الرأي العام في محافظة اربد ، شمال الاردن ،فجر الجمعة .

وتفصيلا، فقد اختفى المواطن الأردني ” علي الفقھاء ” وزوجته صباح أمس الخمیس، في ظروف غامضة ، وتم البحث عنھما إلى أن تم العثور عليهما مقتولان وملقاة جثتھما في أحد الأودیة القریبة من منزلھما.

وحضر إلى مسرح الجریمة قوات الأمن التي طوقت المكان، ومختصو المختبر الجنائي والطب الشرعي وتم اخلاء الجثتین إلى مركز الطب الشرعي لأقلیم الشمال .

وتتواجد في المنطقة قوات أمنیة كبیرة، فیما باشرت الأجھزة الأمنیة المختصة التحقیق في ملابسات الحادثة.