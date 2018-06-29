بالصور..نجاح فريق طبي في استئصال قدم ثالثة لرضيعة

القاهرة(صدى):

أنهى فريق طبي مصري معاناة طفلة رضيعة لم تكمل عامها الأول، ولدت بـ 3 أرجل، من خلال إجراء عملية جراحية معقدة.

وأوضح أحد الأطباء أن حالة الطفلة نادرة، وأنها لدت بتشوه خلقي في القدم، وتجمع دموي بالعمود الفقري أسفل الظهر.

وأشار الفريق الطبي الذي أجرى العملية إلى حرصهم على إجراء العملية للطفلة وهي بعمر الـ 7 أشهر فقط، لكي تصبح قادرة على السير بصورة طبيعية، بعدما تبلغ عاما ونصف من العمر.