بالفيديو..عراك داخل مسجد في الجزائر

الجزائر(صدى):

وثق مقطع فيديو سقوط بعض المصلین على الأرض، بسبب التدافع، وتعالي الصراخ، وذلك داخل مسجد ” عمر بن الخطاب “ غرب الجزائر.

جاء ذلك على خلفیة رغبة بعض الأشخاص في الحصول على مركز داخل الجمعیات الدینیة، والحصول على امتیازات.

وعقب تداول مقطع فیدیو “ العراك “ على نطاق واسع وسط الجزائریین، فتحت وزارة الشؤون الدینیة تحقیقًا في ملابسات الحادثة، تقرر بموجب نتائجھ إعطاء إمام المسجد إجازة مفتوحة.

ودافع الوزیر الجزائري، محمد عیسى، عن إمام المسجد من التھم الموجھة إلیه على أنه مثیر للفوضى، مشددا على أنه عقب مشاھدته للفیدیو لاحظ أن الإمام لم یغادر محرابه.

وبحسب نفس المسؤول فإن تقریر المحضر القضائي لم یُشر إلى حادثة ضرب، وإنما إلى تعال في الأصوات، ما أدى إلى تدافع وسقوط بعض الحاضرین، مبررا قرار إبعاد الإمام عن مسجده تحاشیًا لوقوع مشكلات لا تحمد عقباھا.

وأبرز الوزیر الجزائري، أن جلسة الصلح التي عقدت بین الأطراف توصلت إلى ضرورة احتواء الحادثة، وتجنب خروجھا عن نطاقھا، والتي ربطھا برغبة بعض الجھات الحصول على مناصب في الجمعیات الدینیة لأسباب مجھولة.