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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف مناطق المملكة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق( الشرقية , الرياض , نجران ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.


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