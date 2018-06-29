  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعد رفض توصية رفع الأجور..مرتبات 806 آلاف مواطن لا تتجاوز الـ 3000

بعد رفض توصية رفع الأجور..مرتبات 806 آلاف مواطن لا تتجاوز الـ 3000

بعد رفض توصية رفع الأجور..مرتبات 806 آلاف مواطن لا تتجاوز الـ 3000
عادل الحربي (صدى):

تزامنًا مع رفض مجلس الشورى للتوصية المقدمة من العضو الدكتور فهد بن جمعة، بزيادة أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 ريال شهرياً، كشفت إحصائية حديثة أن هناك نحو 806 آلاف سعودي لا تتجاوز رواتبهم الـ 3000 ريال.

ويصل مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46 % منهم يتقاضون أقل من 3 آلاف ريال في الشهر، وذلك وفقا للإحصائية.

إقرأ أيضًا:

 

عضو شورى يوضح أسباب رفض توصية رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 51 دقيقة

اكيد يرفضون لان فيها فايدة للمواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *