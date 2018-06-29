بعد رفض توصية رفع الأجور..مرتبات 806 آلاف مواطن لا تتجاوز الـ 3000
تزامنًا مع رفض مجلس الشورى للتوصية المقدمة من العضو الدكتور فهد بن جمعة، بزيادة أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 ريال شهرياً، كشفت إحصائية حديثة أن هناك نحو 806 آلاف سعودي لا تتجاوز رواتبهم الـ 3000 ريال.
ويصل مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46 % منهم يتقاضون أقل من 3 آلاف ريال في الشهر، وذلك وفقا للإحصائية.
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الشاعر[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 51 دقيقة
اكيد يرفضون لان فيها فايدة للمواطن