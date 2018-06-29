بعد رفض توصية رفع الأجور..مرتبات 806 آلاف مواطن لا تتجاوز الـ 3000

عادل الحربي (صدى):

تزامنًا مع رفض مجلس الشورى للتوصية المقدمة من العضو الدكتور فهد بن جمعة، بزيادة أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 ريال شهرياً، كشفت إحصائية حديثة أن هناك نحو 806 آلاف سعودي لا تتجاوز رواتبهم الـ 3000 ريال.

ويصل مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46 % منهم يتقاضون أقل من 3 آلاف ريال في الشهر، وذلك وفقا للإحصائية.

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