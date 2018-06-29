بالفيديو..رصيف خطر يعترض المارة في الرياض
وثق مقطه فيديو وجود رصيف خطر في الرياض على طريق ” ديراب ” الفرعي باتجاه الجنوب قبل إشارة حمزة بن عبدالمطلب.
من جانبه أعرب مرتادو الطريق عن استيائهم، من الإهمال ،وعدم إزالة الرصيف على الرغم من الخطورة التي يمثلها.
رصيف خطر على طريق ديراب باتجاه الجنوب قبل إشارة حمزة بن عبدالمطلب @eMoroor (عبر @KSA_Road) pic.twitter.com/oeeb3tuNQ3
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) ٢٩ يونيو ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30167 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخطر والله خط الرين
ضحايا يوميآ
وش ذا
هذا ولا شي🤔