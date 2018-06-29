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بالفيديو..رصيف خطر يعترض المارة في الرياض

بالفيديو..رصيف خطر يعترض المارة في الرياض
حمود العنزي(صدى):

وثق مقطه فيديو وجود رصيف خطر في الرياض على طريق ” ديراب ” الفرعي باتجاه الجنوب قبل إشارة حمزة بن عبدالمطلب.

من جانبه أعرب مرتادو الطريق عن استيائهم، من الإهمال ،وعدم إزالة الرصيف على الرغم من الخطورة التي يمثلها.


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